Fabrizio Corona ha annunciato tramite un teaser trailer quello che sembra un documentario sulla sua vita e sulle sue vicissitudini legali.

In questi mesi in cui ha fatto il proprio ritorno a casa, Fabrizio Corona ha preferito lasciar perdere il gossip e si è dedicato alla riscoperta della famiglia. Il suo rapporto con Carlos (il figlio) sembra più stretto che mai e l’ex re dei paparazzi non smette di sottolineare il proprio amore per la sua progenie. L’ultimo post di Corona, invece, ha un sapore differente da quelli pubblicati nei mesi e nelle settimane scorse.

Dopo la condanna al carcere, Fabrizio non ha mai smesso di dichiararsi innocente e di denunciare un sistema corrotto dal quale sarebbe stato fagocitato. Il vip ritiene che la sua condanna sia stata ingiusta e di aver pagato il fatto di essere un personaggio scomodo per molti uomini potenti. Tale concetto viene ribadito con un video che ripercorre le vicissitudini legali degli ultimi anni: gli arresti, i processi e il ritorno alla vita libera (sebbene sia ancora ai domiciliari) degli ultimi mesi.

Fabrizio Corona Show: “Non è ancora finita…Anzi”

Che non si tratti di un semplice video lo si capisce da quello che Corona scrive a margine del video: “FABRIZIO CORONA SHOW(PRESTO ON LINE). UNA STORIA LUNGA PIÙ DI 20 ANNI,PAGATA A CARO PREZZO,E NON ANCORA FINITA. ANZI”. Ciò che non si capisce è in cosa consista il “Lo Show”, se in una serie di rivelazioni che faranno presto discutere, o se il video sia un semplice teaser trailer di un documentario che racconta la sua versione dei fatti. Al momento non ci sono ulteriori informazioni dunque ci dovremo limitare a queste congetture, presto – come promette Corona – ne sapremo di più.