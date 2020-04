Diretta oggi Conte al Senato: “Coronavirus, agito d’urgenza” – VIDEO

In diretta video oggi l’intervento del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte al Senato: “Il Coronavirus era una pandemia, agito d’urgenza”.

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte interviene oggi al Senato prima del vertice Ue sulle misure per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Alle 15.00 l’intervento del premier nell’Aula di Palazzo Madama, alle 17.30 quello alla Camera.

Leggi anche –> Conte Coronavirus: intervento Senato e Camera oggi 21 aprile – VIDEO

Dopo ogni intervento, segue il dibattito parlamentare. Già questa mattina, il presidente del Consiglio su Facebook si era rivolto agli italiani con un lungo post.

Leggi anche –> Conte scrive agli italiani | “Si riparte dal 4 maggio” | FOTO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

In diretta dal Senato Pubblicato da Giuseppe Conte su Martedì 21 aprile 2020

L’intervento di Giuseppe Conte al Senato sull’emergenza Coronavirus

Tra i passaggi più importanti del presidente del Consiglio nell’intervento al Senato, quello sul dibattito riguardante le misure applicate: “Sulla legittimità, sulla ragionevolezza degli strumenti è in atto un ampio dibattito. Non entro in questa discussione, anche se non rimango indifferente alle questioni sollevate”. Conte ci ha tenuto a precisare: “La pandemia ha costretto a misure di estrema urgenza”.

Il premier ha quindi sottolineato come il governo abbia elaborato una strategia “in cinque punti” da applicare alla fase 2 e che prevede tra le altre cose “distanze e mascherine finché non ci sarà il vaccino” o comunque una cura per bloccare il Coronavirus. Ha anche chiarito sull’app Immuni: “Sarà su base volontaria”.