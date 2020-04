Coronavirus Italia: dati contagio Regioni del 21 aprile – LIVE

La situazione del Coronavirus in Italia: i dati del contagio nelle singole Regioni del 21 aprile, i numeri live e gli aggiornamenti.

Continua ad attenuarsi la morsa del Coronavirus in Italia: già ieri si era arrivati al lieve caso degli attualmente positivi: erano 108.237, mentre il giorno prima erano 108.257. Venti in meno e la tendenza all’attenuazione sembra consolidarsi. Oggi gli attualmente positivi calano di 500 rispetto a 24 ore prima.

I numeri delle varie Regioni evidenziano come ancora troppi siano i decessi, ma dall’altro lato c’è il dato positivo che riguarda la percentuale di positivi per campioni effettuati. Altro dato positivo è il continuo calo della pressione sulle strutture ospedaliere.

Dati regionali Coronavirus, il punto del 21 aprile

Facciamo ora una panoramica delle singole Regioni: 17 sono i nuovi casi in Friuli Venezia Giulia, dove si contano nuove 2 vittime. Il Veneto nelle ultime 24 ore conta altre 33 vittime e i nuovi casi sono 277: in Regione sono stati ormai effettuati 260mila tamponi dall’inizio dell’emergenza. In Toscana, invece, i nuovi positivi scendono sotto i 100: sono 96 su circa 4mila tamponi effettuati, ma ci sono anche qui altre 19 vittime. Nel Lazio 80 i nuovi casi, dei quali 46 a Roma, con 4 morti: anche qui i numeri vanno verso il ribasso. Altri due decessi in Umbria, dove comunque le misure di prevenzione finora prese hanno prodotto ottimi risultati: quattro i nuovi casi, ma gli attualmente positivi sono ‘solo’ 568, 23 in meno rispetto a ieri.

Progressi anche nelle Marche: 51 i positivi su 1084 tamponi, ovvero il 4,7%, dieci ricoveri in meno e c’è il dato del Piceno, dove non si riscontrano casi da tre giorni consecutivi. Medesime stime in Abruzzo: 55 nuovi casi su 1151 tamponi, con otto decessi nelle ultime 24 ore. Spostandoci al Sud, in Puglia, sono stati registrati 1.795 test e 55 sono i nuovi positivi, ovvero il 3%, con purtroppo anche oggi 25 vittime. Otto i nuovi casi in Basilicata, su 602 campioni analizzati: poco più dell’1% i positivi sul totale dei tamponi. Sono 9 i nuovi casi in Calabria, che ha fatto oltre mille tamponi: lo 0,8% sono positivi. Nelle isole, sono 76 i nuovi casi in Sicilia, dove però sono stati analizzati 3720 tamponi, vale a dire 2 su 100 sono positivi. Otto infine i nuovi contagi in Sardegna, tutti nell’area metropolitana di Cagliari, sette i decessi sull’isola.