Conte Coronavirus: intervento Senato e Camera oggi 21 aprile – VIDEO

Emergenza Coronavirus: intervento al Senato e alla Camera del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, oggi 21 aprile, la diretta video.

Sono attese per le ore 15.00 le parole di Giuseppe Conte alle Camere prima del vertice Ue sulle misure per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

Martedì 21 aprile, infatti, il Presidente del Consiglio interviene con un’informativa urgente e successivo dibattito prima al Senato, a partire dalle ore 15, e poi alla Camera, a partire dalle 17.30.

L’intervento di Giuseppe Conte su Coronavirus: post su Facebook

In mattinata, il presidente del Consiglio era intervenuto con un lungo post su Facebook, sottolineando rispetto alla fine del lockdown: “Ci assumeremo la responsabilità delle decisioni, che spettano al Governo e che non possono essere certo demandate agli esperti, che pure ci offrono una preziosa base di valutazione. Assumeremo le decisioni che spettano alla Politica come abbiamo sempre fatto: con coraggio, lucidità, determinazione”.

Conte aveva aggiunto: “Possiamo essere fieri di come stiamo affrontando questa durissima prova. Prima della fine di questa settimana confido di comunicarvi questo piano e di illustrarvi i dettagli di questo articolato programma. Una previsione ragionevole è che lo applicheremo a partire dal prossimo 4 maggio”.