Ciro Immobile a caccia del Triplete: tra un anno la svolta?

Nonostante la quarantena forzata causa Coronavirus, Ciro Immobile sta lavorando alacremente per raggiungere nuovi ambiziosi traguardi sportivi.

Capocannoniere, Scarpa d’oro e soprattutto il titolo tricolore: sono questi i tre obiettivi ai quali sta puntando Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio non vede l’ora di tornare in campo per mettere a segno il Triplete.

In queste settimane di quarantena forzata a causa del Coronavirus nella sua nuova villa a due passi dallo stadio Olimpico, Ciro Immobile si divide tra palestra (grazie alle schede personalizzate del preparatore atletico Fabio Ripert), famiglia (la moglie Jessica e i suoi tre figli) e videogiochi. Ma la testa è sempre lì, sul campo da calcio…

Il sogno di Ciro Immobile

Anche lontano dagli stadi Ciro Immobile è riuscito a togliersi delle belle soddisfazioni: a Pasquetta la sfida a Fifa 2020 in diretta su Sky Sport, nell’ultimo fine settimana invece il Gg di Formula Uno virtuale con cui ha stupito tutti, e così via. Uno sportivo di razza come lui, d’altronde, ha la competizione nel sangue e non può fermarsi mai.

Prima dello stop al campionato Immobile dominava la classifica dei cannonieri con 27 reti a + 6 su Cristiano Ronaldo, ma gli restano ancora diversi record da centrare, a partire da quello di Higuain della stagione 2015/2016 con 36 gol realizzati. Gli mancano tre reti, poi, per eguagliare il suo record personale di 30 gol in un campionato, e si trova a -4 dalla Top 40 dei marcatori di sempre della Serie A.

Il secondo obiettivo è la Scarpa d’Oro: al momento Immobile guida la classifica provvisoria con 54 punti. Ma l’obiettivo più importante per lui resta lo scudetto: una soddisfazione che lo farebbe entrare definitivamente nella storia della Lazio. Poi, tra un anno, sarà la volta dell’Europeo (rimandato a causa dell’epidemia), che potrebbe proiettarlo verso nuovi orizzonti. Il calcio si sarà pure fermato, ma il campione scalpita…

EDS