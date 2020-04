Coronavirus: l’idea dei cinema drive-in in Liguria

Tornare al cinema drive-in in Liguria per il post Coronavirus: l’idea è allettante e si cercano gli spazi adatti.

Come si farà ad andare al cinema o a tornare a godere delle pellicole cinematografiche se non si devono creare assembramenti per via del Coronavirus? E soprattutto, anche se si dovessero porre delle limitazioni agli ingressi e chiedere a tutti di indossare le mascherine, gli italiani avranno fiducia nel chiudersi in una sala cinematografica con persone sconosciute per ore? La risposta non si sa. Però in Liguria arriva l’idea: tornare al cinema come al drive-in di Happy Days.

Cinema drive-in per il post Coronavirus in Liguria

A riportare la notizia è Il Secolo XIX che parla come ad Albenga, in provincia di Savona il consigliere Ciangherotti abbia pensato di guardare i film all’aperto, in stile drive-in come si faceva una volta. Del resto, come abbiamo già detto in apertura, i cinema rimarranno chiusi ancora per molto, ma la voglia di vedere un’ultima uscita e di dare magari una mano anche a questo comparto del mondo dello spettacolo a ripartire non manca. Così l’idea del cinema drive-in solletica in molti. Un’idea antica certo, ma che allo stesso tempo potrebbe solleticare anche la fantasia di molti che amano queste cose un po’ retrò. Inoltre sarebbe rispettata la distanza sociale, ognuno sarebbe nella propria auto e non ci sarebbe un rischio di contagio qualora la battaglia non fosse vinta del tutto. Eraldo Ciangherotti, consigliere comunale di Albenga in Liguria ha anche trovato l’area adatta: il parcheggio dello stadio Annibale Riva.

“Ripiego interessante per rendere viva la città”

A suo dire questa iniziativa altrove sta già ottenendo grandi successi, ora è solo tempo di metterla in pratica e trovare gli sponsor che appoggino il progetto. Si potrà anche allestire un palco dove ospitare delle band, distributori di food and beverage “Promuoveremo spettacoli all’aperto in sicurezza e senza violare le restrizioni” ha dichiarato il consigliere che ha chiosato sottolineando: “Di certo sarebbe un ripiego interessante per dare un servizio e tenerci attivi e rendere più viva la città”. Un’idea come un’altra che potrebbe però essere molto interessante.

In alcune grandi città i cinema all’aperto in estate sono un’iniziativa interessante, potrebbe anche essere che l’idea del Drive-In possa proseguire anche in inverno proprio grazie al fatto che si è al riparo. Insomma, la ripartenza è dietro l’angolo e gli italiani le stanno pensando tutte per cercare di tornare ad una simil normalità il prima possibile.