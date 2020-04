Caterina Balivo in crisi: “Ritorno in tv? Non credo sia il momento”

In un’intervista rilasciata al direttore di ‘Tv, Sorrisi e Canzoni’, Caterina Balivo ha confessato di non sentirsi pronta ad un ritorno in televisione.

Con la “fase 2” sempre più imminente, anche il mondo dello spettacolo e della televisione si organizza per rientrare a pieno regime. Per il momento molti programmi, infatti, sono stati sospesi a causa dell’impossibilità di avere ospiti e pubblico in studio. Con la graduale riapertura del Paese e la possibilità, se rispettate le misure di sicurezza sul distanziamento sociale, di uscire, anche i programmi che si basano sulla presenza di persone in studio potrebbero riprendere.

Una delle conduttrici che potrebbe beneficiare della riapertura sarebbe Caterina Balivo, ma la presentatrice campana ha confessato di non sentirsi pronta: “Non ti nascondo che un giorno sì e l’altro pure piango. Penso non ci sia un clima adatto per il mio programma”. Queste le parole con le quali ha risposto al direttore di ‘Tv, Sorrisi e Canzoni‘ sulla possibilità di un ritorno in studio. A quel punto le è stato chiesto se la prossima stagione la vedrà ancora protagonista e lei ha risposto: “Per la prossima stagione, Dio vede e provvede. Adesso io non lo so, il clima non è dei migliori. Non so se è il momento giusto, io non sono un’attrice lo sai”.

Caterina Balivo incerta sul suo futuro prossimo

Insomma sembra proprio che la conduttrice campana sia stata colpita molto duramente a livello emotivo dalla crisi sanitaria. La sua spiccata sensibilità la porta inoltre a ritenere fuori luogo un programma come quello che l’ha lanciata dell’olimpo del piccolo schermo. Ciò non significa che Caterina non abbia in testa altri progetti lavorativi. L’ex miss, infatti, è sempre molto attiva sui social dove dispensa ricette e consigli di bellezza. Sempre sul web ha dato il via ad un progetto insieme al marito. Il programma, intitolato ‘My Next Book’, consiste in una serie di interviste a scrittori in cui si parla di vari aspetti della società.