Carolyn Smith disperata: “Sono sola e piango tutti i giorni”

La storica presidentessa della giuria di Ballando con le stelle, Carolyn Smith, ha fatto un’ammissione personale riguardo il periodo difficile che sta vivendo l’Italia da più di due mesi.

In una lunga intervista rilasciata a DiPiùTv, Carolyn Smith, presidentessa della giuria di Ballando con le stelle, ha discusso il periodo difficile che sta vivendo l’Italia da due mesi a questa parte. “Piango tutti i giorni per le vittime del Coronavirus, ma dobbiamo reagire“, così ha confessato.

La prossima edizione del fortunato programma televisivo Ballando con le stelle è ufficialmente rimandata all’autunno in una serata diversa dal sabato; a riguardo Carolyn ha detto che: “La Rai pensa prima di tutto alla salute della nostra squadra“. “In questo periodo mi sono trovata da sola a Roma a vivere la quarantena e a dover affrontare situazioni complicate. Io vivo a Padova, ma la chemioterapia la faccio nella capitale, dove ho dovuto fare i conti con tanti di quei problemi che ad un certo punto ho pensato: ‘Non ce la farò’“, così ha ammesso la Smith. “Mio marito è venuto a prendermi per riportarmi a casa e ho capito che dovevo tenermi impegnata con la testa“.

Carolyn Smith e la nuova edizione di Ballando con le stelle

“Di sicuro la Rai sta facendo il possibile per gestire al meglio la situazione e per tutelare la salute di tutta la squadra che lavora a Ballando”, ha dichiarato infine Carolyn Smith nell’intervista del settimanale, finendo con un appello sul non abbandonare gli animali. “I cani danno tanto, senza chiedere nulla in cambio. Bisogna soltanto amarli. Non c’entrano con il contagio. Non abbandonateli!”.