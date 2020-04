Cancellato l’Oktoberfest 2020: niente festa della birra a causa del Coronavirus. Troppo pericoloso lo svolgimento della manifestazione.

Addio all’Oktoberfest 2020, a causa dell’emergenza sanitaria internazionale per il Coronavirus, gli organizzatori della festa della birra di Monaco di Baviera hanno deciso in anticipo di cancellare la manifestazione quest’anno. Una decisione molto difficile ma inevitabile, dato l’allungarsi dei tempi della pandemia e il rischio di tenere un grande evento come questo che raduna ogni anno milioni di visitatori da tutto il mondo.

Cancellato l’Oktoberfest 2020: a causa del Coronavirus

“Abbiamo deciso che l’Oktoberfest quest’anno non si terrà“, queste sono le parole con cui il presidente della Baviera Markus Soeder ha annunciato la cancellazione dell’Oktoberfest 2020, riportate da tutti i media internazionali. “Fa male, dispiace molto, ma quest’anno non è un anno normale“, ha aggiunto Soeder. Ai tempi del Coronavirus “sarebbe irresponsabile” tenere una festa popolare del genere, ha spiegato.

Una decisione che provocherà più di una delusione in tanti fan e appassionati della storica festa della birra, la più bella e famosa al mondo, ma purtroppo inevitabile data la situazione sanitaria internazionale.