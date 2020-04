Bianca Berlinguer, chi è il marito Luigi Manconi: età, foto, carriera

Luigi Manconi, oltre ad essere il marito di Bianca Berlinguer, è un critico musicale, un sociologo, scrittore e politico italiano.

Classe 1948, Luigi Manconi, conosciuto anche con lo pseudonimo Simone Dessì, è nato a Sassari ed è figlio di un dirigente dei Laureati cattolici dell’Azione cattolica italiana. Si è laureato in Scienze Politiche all’Università Statale di Milano e ha intrapreso la carriera di professore, dedicandosi anche alla scrittura e al giornalismo.

Ha insegnato presso l’Università di Palermo e nella Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM di Milano, dove è professore associato di Sociologia dei fenomeni politici. Ha pubblicato diversi romanzi e vanta collaborazioni con Il Corriere della Sera, Il Messaggero, La Stampa e La Repubblica. Scende in politica nel 1994 quando viene eletto come senatore nelle liste dei Verdi. Undici anni dopo si iscrive ai Democratici di Sinistra e diventa Senatore del PD nel 2013, ricoprendo il ruolo fino al 2018. Della sua vita privata non si hanno moltissime informazioni, si sa che è legato da molti anni con la giornalista e conduttrice televisiva Bianca Berlinguer. Dalla loro unione è nata una figlia, Giulia, nel 1998. Inoltre, il giornalista e politico italiano, è padre anche di Davide e Giacomo, avuti da una relazione precedente.

Le attività di attivismo e la malattia

Come attivista, è iscritto a Amnesty International e alla International Antiprohibitionist League. Ha promosso l’associazione “Italia-razzismo” ed è presidente di “A buon diritto Onlus“. Dal 2007 è affetto da una grave forma di ipovisione, causata da fattori quali il glaucoma, il distacco della retina e da una forte miopia.

