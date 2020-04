Bianca Berlinguer, chi era la madre Letizia Laurenti: foto, carriera e vita

Laura Laurenti è stata la moglie dello storico segretario del Partito Comunista Enrico Berlinguer e madre dei suoi quattro figli. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Laura Laurenti è stata per 27 anni l’amatissima moglie di Enrico Berlinguer, che di lei si era innamorato durante una vacanza in Valle d’Aosta. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Letizia Laurenti

Il nome e la vita di Letizia Laurenti sono legati a doppio filo a quelli di Enrico Berlinguer. I due si sono sposati in Campidoglio nel 1957. Due anni dopo il matrimonio la nascita della figlia Bianca, seguita da Maria, Marco e infine Laura, nel 1970.

Letizia Laurenti ha sempre condotto un’esistenza appartata e il più possibile riservata, lontano dalle luci dei riflettori, fatta di intimità domestica, con le immancabili vacanze a Stintino e all’Elba. Il partito e i compagni (salvo rarissime eccezioni) non sono mai entrati nella vita familiare. Non a caso è apparsa accanto al marito in pochissime occasioni ufficiali, e non si era mai iscritta al Pci, nonostante tra i due ci fosse una forte intesa sui valori.

Dopo la scomparsa di Enrico Berlinguer, nella primavera del 1984, Laura Laurenti ha scelto di ritirarsi definitivamente dalla scena pubblica. Aveva raggiunto il marito a Padova, la sera del 7 giugno, dopo il comizio in cui il segretario del Pci si sentì male ed entrò in coma, colpito da una gravissima emorragia cerebrale. Dopo quattro giorni di agonia Berlinguer morì e lei lo accompagnò per l’ultimo saluto, nello storico funerale di Piazza San Giovanni. Lei se ne è andata molti anni dopo, la notte del 26 giugno 2017, a 89 anni.

