Beautiful, lutto nel cast della famosa soap opera: attori sotto choc

Ancora brutte notizie per quanto riguarda il Coronavirus. L’attore della celebre soap opera Beautiful ha perso un suo caro amico per il virus

L’emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio tutto il mondo. Il Ridge di Beautiful, che viene interpretato da Thorsten Kaye dal 2013, ha raccontato di aver perso un caro amico a causa del Coronavirus. Nel frattempo lui è tornato a casa visto che il set di Beautiful è stato sospeso per girare i nuovi episodi. Un dolore atroce per la morte del suo amico, l’attore e sceneggiatore Terrence McNally.

Beautiful, il racconto di Kaye

Ai microfoni del settimanale Di Più l’attore Thorsten Kaye ha svelato i suoi spostamenti tra la California, luogo del set di Beautiful, e il Connecticut, dove vive: “Voglio stare insieme alla famiglia: solo io, mia moglie, le mie figlie e i nostri cari. Questo terribile virus mi ha colpito da vicino portandosi via un amico: mi riferisco all’attore e sceneggiatore Terrence McNally. Era una persona unica e mi mancherà moltissimo”.

Lo stesso attore di Beautiful ha svelato, infine, la dinamica positiva della quarantena: “In questo periodo terribile per me, che vivo a migliaia di chilometri dalle mie figlie, in questi giorni sono un dono. Viviamo in una casa nei boschi, quindi passiamo il tempo accendendo il fuoco, cucinando buon cibo, e trascorriamo le serate con i giochi da tavolo”.