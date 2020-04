Asteroide che sfiorerà la terra, l’ultima foto è bizzarra: “Ha la mascherina”

Il 29 aprile l’asteroide 1998 OR2 passerà vicino alla terra: dall’ultima immagine scattata da un radio telescopio sembra che si sia messo una mascherina.

La prossima settimana ci sarà un evento astronomico degno di rilevanza, l’asteroide 1998 OR2 passerà nei pressi del nostro pianeta, mostrandosi in tutta la sua inquietante magnificenza. A rendere il corpo celeste inquietante sono le sue dimensioni, visto che parliamo di un asteroide di 1,5 chilometri di diametro che, se entrasse in contatto con il nostro pianeta causerebbe danni ingenti.

Leggi anche ->Asteroide oggi sfiora la Terra | dimensioni e distanza minima

Per nostra fortuna il corpo celeste passerà ad una distanza di assoluta sicurezza: gli scienziati hanno calcolato che la sua traiettoria lo porterà ad essere a 6,28 milioni di chilometri di distanza dal nostro pianeta (16,4 volte la distanza Terra-Luna) quando raggiungerà il punto di massima prossimità. Insomma il pericolo collisione non esiste e l’asteroide fornirà agli appassionati di astronomia uno spettacolo naturale eccezionale.

Leggi anche ->Asteroide sfiora la Terra | oggetto molto pericoloso | La scoperta italiana | VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Asteroide 1998 OR2: “Sembra abbia la mascherina”

Solitamente un evento astronomico di questo tipo avrebbe suscitato una grande attenzione da parte degli utenti web. Ai semplici amanti dell’astronomia si sarebbero aggiunti quelli della fine del mondo che avrebbero tirato fuori la ormai classica apocalisse. Nei giorni in cui c’è una pandemia contro cui lottare, però, la paranoia interstellare viene messa di lato.

Ciò nonostante il passaggio di 1998 OR2 è riuscito a suscitare curiosità per via dell’ultima foto che è stata catturata. In questa sembra che il corpo celeste porti indosso una mascherina. Chiaramente si tratta semplicemente di un effetto ottico generato dalla rifrazione della luce solare sullo stesso, percepita di quella forma per la situazione che stiamo vivendo. La particolarità, però, ha stuzzicato la fantasia degli stessi ricercatori dell’osservatorio di Arecibo (Porto Rico) che ne hanno pubblicato lo scatto su internet. In molti sul web hanno riscontrato la somiglianza e si sono soffermati a commentarla.