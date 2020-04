Arezzo: giovane papà uccide la figlia e si lancia in un pozzo

Giovane papà uccide la figlia di quattro anni e si lancia in un pozzo: la tragedia si è consumata a Levane, in provincia di Arezzo.

Muore a quattro anni, ferita a morte con un coltello nella casa dove viveva con la famiglia a Levane, in provincia di Arezzo. Una tragedia che ha sconvolto una comunità e il cui responsabile, secondo gli investigatori, sarebbe stato il padre, originario del Bangladesh.

L’uomo, in base a quanto si apprende, ha poi tentato il suicidio gettandosi in un pozzo. Sarebbe sopravvissuto e i vigili del fuoco si sono messi al lavoro per recuperarlo. Sul luogo della tragedia, ci sono anche carabinieri e personale del 118.

Papà uccide figlia vicino Arezzo: i dettagli della tragedia

In base alle prime informazioni, sia l’uomo che uno dei due figli sono stati ricoverati d’urgenza. Il fatto si è verificato in via Togliatti. Era presente anche la mamma dei due fratellini, sotto choc ma illesa. Padre e figlio, invece, non sarebbero in pericolo di vita.