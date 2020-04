Andrea, medico 38enne, è morto a causa di un malore improvviso – VIDEO

L’Ordine dei medici di Bologna ricorda il giovane Andrea, medico deceduto nelle scorse ore in seguito ad un malore improvviso.

Andrea Farioli, epidemiologo di 38 anni con attestati ottenuti persino ad Harvard, è stato trovato privo di vita giovedì scorso. Pare che il giovane medico sia stato colpito da un malore improvviso e che i colleghi non abbiano potuto far nulla per salvargli la vita. A qualche giorno di distanza dall’accaduto lo ricorda Vittorio Lodi, suo collega e segretario dell’Ordine dei medici di Bologna.

Secondo quanto raccontato da Lodi a ‘Repubblica‘, Andrea aveva affiancato alla sua attività di ricerca sulla pandemia anche dei turni di lavoro durante i quali controllare lo stato di salute dei colleghi. Negli ultimi giorni, però, appariva molto stanco e tutti gli dicevano di prendersi un po’ di riposo: “Negli ultimi giorni Andrea era stanco e l’avevamo più volte sollecitato a ridurre il tempo della sua presenza in servizio. Cosa che lui aveva accettato solo parzialmente, perché riteneva essere suo dovere stare con noi ed essere di guida ai medici più giovani della nostra scuola. Non sappiamo quale sia il nostro destino e quindi non abbiamo su questo certezze. Non abbiamo certezze sulle vere cause della morte di Andrea. Credo però che la morte di Andrea presenti, comunque, un legame stretto con la pandemia da coronavirus; non so se direttamente con il virus o con la sua partecipazione alla lotta alla pandemia. Sono, quindi, convinto che debba essere ricordato tra i medici caduti in questa battaglia”.

