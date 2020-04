Amici: Alessandra Celentano verso una clamorosa esclusione – VIDEO

L’insegnante di danza Alessandra Celentano verso una clamorosa esclusione dalla prossima edizione del talent Amici di Maria De Filippi.

Il talent show più longevo della televisione italiana, Amici di Maria De Filippi, va verso una clamorosa esclusione. Potrebbe infatti non far parte del cast del prossimo anno l’insegnante di danza Alessandra Celentano.

È questa l’indiscrezione lanciata dal settimanale Nuovo Tv. Nell’ultima edizione del talent, la nipote del Molleggiato è arrivata ai ferri corti con gli altri insegnanti di danza, come Veronica Peparini e Luciano Cannito.

Adesso, a quanto pare, per lei potrebbe essere arrivata la resa dei conti e Maria De Filippi potrebbe optare per una clamorosa esclusione. Alla conduttrice non sarebbero in particolare andati giù alcuni giudizi espressi dall’insegnante di danza e coreografa. Ma a quanto pare, nel ‘rinnovamento’ del talent show potrebbe esserci anche un altro cambio: potrebbe infatti saltare Timor Steffens, il noto coreografo di fama mondiale. Quel che è certo è che Amici di Maria De Filippi si è appena concluso e per le decisioni c’è tempo.