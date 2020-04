Una valigia virtuale a Cortina, in attesa della ripartenza delle vacanze dopo l’emergenza Coronavirus. L’iniziativa da non perdere.

Lo stop obbligato ai viaggi a causa dell’emergenza sanitaria del Coronavirus non ferma gli operatori turistici nonostante la mancanza di lavoro. In attesa di una ripartenza, che non sia troppo ritardata, e di capire come funzioneranno viaggi e soggiorni vacanza nel prossimo futuro, albergatori, enti e tour operator si ingegnano nel trovare nuove soluzioni e nel proporre idee originali e creative.

Per invogliare i turisti a scegliere la loro località di vacanza, a Cortina D’Ampezzo, perla delle Dolomiti, si sono inventati la valigia virtuale. Si tratta di una valigia vera e propria che i turisti potranno riempire online e che troveranno nella loro stanza d’albergo quando andranno in vacanza a Cortina, una volta che i viaggi riprenderanno. L’originale iniziativa promozionale viene da Cortina Marketing. Ecco come funziona.

Una valigia virtuale a Cortina, per la ripresa delle vacanze

Non è troppo presto per pensare alle prossime vacanze, sebbene l’emergenza di Coronavirus in Italia non sia ancora terminata e la fase 2 è ancora tutta da mettere in pratica. La pandemia nel mondo è in pieno svolgimento, ma negli ultimi giorni la diffusione dei contagi ha avuto un rallentamento, grazie alle misure di contenimento e distanziamento sociale adottate praticamente in tutto il mondo. Ci vorrà comunque ancora del tempo prima di tornare a viaggiare, soprattutto all’estero, proprio per l’andamento differenziato dell’epidemia nei vari Paesi.

Quando riprenderemo ad andare in vacanza, sarà soprattutto un turismo di prossimità, in Italia e non troppo lontano da casa. Come le vacanze negli Anni ’60, ma stando attenti agli assembramenti. Si stanno studiando diverse soluzioni per permettere alle persone di godersi il riposo al mare e in montagna.

Proprio dalla montagna, e da una località molto prestigiosa e meta di vacanze vip ma non solo, viene un’idea originale per incoraggiare il ritorno dei turisti. La proposta viene da Cortina D’Ampezzo, l’incantevole località delle Dolomiti venete, e si tratta di una iniziativa promozionale che vuole premiare i turisti che sceglieranno Cortina per le prossime vacanze. Una volta terminate le limitazioni ai viaggi dovute all’emergenza sanitaria.

I turisti potranno riempire online, a loro piacimento, la valigia virtuale che poi troveranno realmente nella loro camera a Cortina. La valigia potrà contenere tutto quello che il turista desidera: abiti, accessori tecnologici, un dolce tipico della zona, il biglietto per visitare un museo o partecipare a un evento o a un’escursione guidata tra le montagne, il coupon per una cena in un ristorante della città o una guida dedicata. Insomma, una sorta di valigia dei sogni. E non a caso l’iniziativa è stata chiamata “Cortina: una valigia, mille sogni“.

La proposta è stata ideata da Cortina Marketing e vede il coinvolgimento degli alberghi e dei rifugi della zona. Presto la valigia virtuale da riempire sarà disponibile sul sito web turistico Dolimiti.org nella sezione dedicata a Cortina D’Ampezzo: www.dolomiti.org/it/cortina

Nel frattempo, il sito web offre tante informazioni non solo sulle attività da fare a Cortina durante le vacanze ma anche sulle cose che si possono imparare sulla località turistica stando a casa: la sua storia, le sue montagne, i rifugi, i segreti e le leggende, le specialità gastronomiche e le ricette da fare in casa, infine l’arte e la cultura. Tutto quello che c’è da scoprire e imparare su Cortina D’Ampezzo e il suo territorio.

