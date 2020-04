Stasera in tv – Report, le anticipazioni del 20 aprile

Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 20 aprile, con la puntata di Report su Raitre: ecco le anticipazioni di oggi

Ancora un appuntamento imperdibile con la puntata di Report, in onda su RaiTre oggi, lunedì 20 aprile 2020. Si partirà dal servizio intitolato “Dio Patria Famiglia Spa”: dopo l’esplosione della pandemia il fronte sovranista ultracattolico ha attaccato nuovamente Papa Francesco. Sui siti della destra religiosa americana non hanno dubbi: così questa sera saranno svelati esclusiva quali sono i gruppi politici italiani sostenuti da Oltreoceano e chi sono i cosiddetti dissidenti da Bergoglio all’interno delle gerarchie vaticane.

Stasera in tv – Report, le curiosità

Durante la puntata ci sarà il focus sull’emergenza in Piemonte con la pandemia di Covid-19 si è abbattuta come uno tsunami sul nostro sistema sanitario. Ci saranno testimonianze e servizi su come si sta gestendo l’emergenza e come si cercherà di limitare la diffusione del contagio del virus. Il Piemonte resta una delle regioni più colpite, dietro soltanto alla Lombardia per nuovi casi positivi. Infine, si parlerà del “Protocollo Ferrari” visto che gli stabilimenti Ferrari sono chiusi. Inoltre, i lavoratori che sono a casa non sono in cassa integrazione e l’azienda non sta forzando alcuna decisione sulla riapertura. Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 20 aprile 2020.