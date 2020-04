Stasera in tv – Quarta Repubblica, le anticipazioni del 20 aprile

Da non perdere l’appuntamento di questa sera, lunedì 20 aprile, con Quarta Repubblica: ecco tutte le anticipazioni di oggi

Da non perdere l’appuntamento di oggi, lunedì 20 aprile, in prima serata su Rete4 con la puntata di “Quarta Repubblica”. Il conduttore Nicola Porro intervisterà il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, per quanto riguarda l’emergenza Coronavirus e delle prossime mosse del Governo. Si parlerà delle varie polemiche interne in base all’utilizzo del Mes per quanto riguarda le spese sanitarie. Andranno in onda tanti servizi, tra cui anche un’intervista esclusiva all’ex capo della Protezione civile Guido Bertolaso, a cui la Regione Lombardia ha affidato la costruzione dell’ospedale alla Fiera di Milano. Al momento ne sta realizzando un altro a Civitanova Marche, su incarico del presidente della Regione Luca Ceriscioli.

Stasera in tv – Quarta Repubblica, gli ospiti

Durante la puntata di questa sera ci saranno ospiti: il Governatore della Regione Veneto Luca Zaia, il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci, l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera e il sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Si analizzerà così la situazione Dal lato economico, il focus si concentrerà sulla cosiddetta “fase 2” per la ripartenza di aziende e attività commerciali attraverso il lavoro della “task force” che sta lavorando con il Governo per una ripresa veloce.

Tra gli altri ospiti ci saranno la capogruppo Pd in commissione Esteri alla Camera Lia Quartapelle, il coordinatore dei giovani di Forza Italia Marco Bestetti, l’esperto di politica internazionale Edward Luttwak, Iva Zanicchi, gli imprenditori Matteo Marzotto e Guido Crosetto e i giornalisti Alessandro Sallusti, Piero Sansonetti, Federico Rampini, Paolo Guzzanti, Maria Giovanna Maglie, Carlo Puca, Daniele Capezzone e Giulio Gambino.