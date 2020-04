Simona Cavallari, chi è: età, carriera, vita privata dell’attrice

Simona Cavallari è una delle più amate attrici italiane, con all’attivo tante serie tv di successo. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

L’attrice romana Simona Cavallari è conosciuta al grande pubblico televisivo soprattutto per aver interpretato il ruolo del vicequestore Claudia Mares nella serie Squadra antimafia – Palermo oggi, ma ha al suo attivo tanti altri ruoli di successo. Conosciamola più da vicino.

Leggi anche –> Stasera in tv – Il Commissario Montalbano, le anticipazioni del 20 aprile

Se vuoi seguire tutte le ultime notizie selezionate dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!

L’identikit di Simona Cavallari

Simona Cavallari è nata a Roma il 5 aprile 1971 e ha esordito giovanissima nel film tv Colomba (1982), regia di Giacomo Battiato. Nel 1985 il debutto nel cinema diretta da Damiano Damiani con il film Pizza Connection, suo primo ruolo da protagonista. Alcuni anni dopo, ha interpretato il ruolo di Ester Rasi nella serie televisiva La piovra 4 (1989), regia di Luigi Perelli.

Nel 1994 Simona Cavallari ha partecipato al Festival di Cannes con il film Il sogno della farfalla, regia di Marco Bellocchio. Nel 1997 è stata la fidanzata di Gabriel Garko in Angelo nero e l’anno seguente ha recitato in teatro con gli spettacoli Domani notte a mezzanotte qui, Perpetua Song e Nella città l’inferno. Nel 1999 è tornata sul grande schermo con il film Amor nello specchio di Salvatore Maira e nel 2000 è stata tra i protagonisti della miniserie tv di Rai 2 Sospetti. Tra le altre numerose fiction cui ha partecipato ricordiamo La caccia, I figli strappati (2005) e La buona battaglia – Don Pietro Pappagallo (2006).

Nel 2007 è tornata in televisione con la miniserie Il capo dei capi, in onda su Canale 5, e dal 2009 al 2012 è stata protagonista, sempre per Canale 5 della serie TV Squadra antimafia – Palermo oggi, nei panni della vicequestore Claudia Mares che per i suoi ideali di giustizia sarà perennemente in lotta contro la mafia.

Per quanto riguarda la vita privata, dal 1998 al 2009 Simona Cavallari ha avuto una relazione con il cantautore Daniele Silvestri, da cui ha avuto due figli, Pablo Alberto e Santiago Ramon, nati rispettivamente nel 2002 e nel 2003. Nel novembre 2011 è nato il suo terzo figlio, Levon Axel, avuto dal compagno Roberto Libertini, da cui si è separata nel dicembre 2013. Last but not least, l’attrice è buddhista.

EDS