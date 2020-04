Morto l’attore Sergio Fantoni: chi era, il successo e il ritiro dalle scene

Chi era l’attore Sergio Fantoni, morto a Roma nelle scorse ore: carriera e curiosità, il successo e il ritiro dalle scene, perché si è ritirato.

Si è spento a Roma, all’età di 89 anni, l’attore Sergio Fantoni, uno dei volti del cinema e teatro più noti e amati degli anni Sessanta e Settanta. Fu legato sentimentalmente alla collega Valentina Fortunato.

Aveva conosciuto la donna al Piccolo Teatro di Milano nel 1954 e i due erano poi convolati a nozze sette anni dopo. Lunghissima la carriera dell’attore, che fu anche tra coloro che fondarono la prima cooperativa teatrale in Italia: gli Associati.

Carriera e curiosità sull’attore Sergio Fantoni: perché si ritirò dalle scene

Al cinema, esordì nel 1949 in Antonio di Padova, regia di Pietro Francisci, mentre i suoi ruoli televisivi sono legati a numerose riduzioni televisive di importanti lavori letterari e a sceneggiati televisivi che hanno avuto un enorme successo. Sul grande schermo ha lavorato con Luchino Visconti (Senso), Francesco Maselli (I delfini, accanto a Claudia Cardinale), Giuliano Montaldo (Tiro al piccione e poi Sacco e Vanzetti). Ha avuto fortuna anche all’estero e per le sue qualità di doppiatore: tra le altre, fu la voce di Marlon Brando in Apocalypse Now.

In Italia, viene anche ricordato per essere stato il primo attore maschile a recitare in una scena di nudo, nello sceneggiato “Delitto di Stato” del 1982. Nel gennaio del 1997 venne operato di laringectomia, operazione che gli causò problemi vocali, così interruppe l’attività di attore. Dopo l’operazione, partecipò comunque come attore in alcune fiction. Tra queste, un episodio del Commissario Montalbano e la miniserie Fine secolo.