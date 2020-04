Molise | piccolo paese vara la sua moneta | “Ducato e Borbone Bond” | FOTO

In un piccolo centro del Molise gli abitanti del posto si sono organizzati in proprio dal resto d’Europa e del mondo. La sorprendente iniziativa.

C’è una singolare iniziativa intrapresa in Molise, nel piccolo centro di Castellino del Biferno. Si tratta di una minuscola località situata in provincia del capoluogo Campobasso e grazie alla quale questo comune che conta appena 532 abitanti sta facendo parlare di sé.

Il sindaco del posto ha voluto attuare una misura alquanto originale per cercare di contrastare la crisi economica che già si sta facendo sentire da quelle parti a causa della chiusura forzata di alcune attività. La cosa consiste nel coniare della moneta in maniera autonoma, con la promulgazione di un vero e proprio ducato oltre che dei ‘Borbone Bond’, come li hanno chiamati. Riporteranno le effigi del Re Ferdinando II di Napoli, sovrano del Regno delle due Sicilie tra la seconda metà del 1700 ed il primo quarto di secolo del 1800.

Molise, il ducato ‘anti crisi’ di ispirazione borbonica

Il primo cittadino di Castellino del Biferno, Enrico Fratangelo, ha provveduto già a far recapitare ai suoi concittadini le monete plastificate, che recano anche delle immagini religiose oltre che lo stemma comunale. Tra l’altro è presente anche il volto dello stesso sindaco. Il provvedimento è diventato operativo dallo scorso 17 aprile 2020. Ma le origini di esso risalgono al 2018, ben prima che tutta la situazione attuale deflagrasse. Due anni fa infatti venne promulgato un regolamento comunale che citava il regio decreto del 1831 del re di Napoli Ferdinando II. Questo ducato varrà esattamente un euro e sarà utilizzato per fare la spesa negli esercizi commerciali di Castellino del Biferno. I titolari e gli esercenti potranno poi cambiare il ‘ducato’ ed i Borbone Bond in euro, senza alcun tipo di problema.

