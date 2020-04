Marco Carta, grave lutto improvviso in famiglia: “È dura lasciarti…”

La vita di Marco Carta è stata improvvisamente stravolta dalla perdita di una persona molto cara. Ad annunciarlo è stato l’artista stesso via Instagram.

La signora Elsa si è spenta oggi dopo aver combattuto contro una terribile malattia. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno per Marco Carta, che a questa persona era molto legato…

Si tratta infatti di una donna che è stata fondamentale nella vita di Marco Carta. Dopo la scomparsa della madre Monica, il cantante sardo venne affidato alla nonna materna, Elsa appunto. Ad annunciare il suo decesso è stato lui stesso con un toccante messaggio social accompagnato da un video i loro due che scherzano insieme.

Il dolore di Marco Carta

“È dura lasciarti, il mio egoismo ti avrebbe voluto per sempre con me. Sei e sarai per sempre la donna a cui devo più di tutto e tutti” scrive Marco Carta sul suo profilo Instagram dalla Sardegna, dove da marzo sta trascorrendo il suo periodo di isolamento a causa del Coronavirus. “Sei la donna che ha messo a tacere tutte le mie insicurezze – continua -. Mi hai insegnato ad amare con garbo ma anche ad amare più me stesso”.

Nonna Elsa era molto orgogliosa di quel nipote che si è costruito una carriera professionale irta di ostacoli e ha dovuto combattere tanti pregiudizi sulla sua omosessualità. Una stima e un affetto più che ricambiati dal cantante sardo, che vedeva in lei un faro e un punto di riferimento. “Avrei così tante cose da dire per descrivere la tua immensa bellezza ma lascio che chiunque quando guarderà il cielo se ne accorga da se. Ti amiamo. Buon viaggio Elsina”, conclude il vincitore di Amici e del Festival di Sanremo, cui stanno arrivando tantissimi messaggi di solidarietà e vicinanza in questo triste momento.

