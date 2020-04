Leonardo Fiaschi, chi è: carriera e curiosità sul comico livornese

Carriera e curiosità sul comico livornese Leonardo Fiaschi, chi è l’attore e imitatore televisivo, gli esordi radiofonici e il successo in tv.

Classe 1985, Leonardo Fiaschi dopo essersi diplomato come attore presso il Centro Culturale Vertigo di Livorno, ha iniziato a lavorare nello spettacolo, alternando la sua passione al lavoro di grafico pubblicitario.

Leggi anche –> Luca Bizzarri, chi è: carriera e curiosità sul comico genovese

Verso la fine del primo decennio e fino al 2015 entra nel cast fisso della trasmissione radiofonica La carica di 101 trasmessa a livello nazionale da R101, facendo l’imitatore.

Leggi anche –> Ditelo voi, chi sono: storia e curiosità sul trio comico napoletano

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Chi è Leonardo Fiaschi: carriera e curiosità sul comico livornese

Approda quindi in televisione, prima partecipando nel 2013 alla quarta edizione di Italia’s Got Talent, poi facendo parte per due edizioni del cast del programma Colorado. Ottiene sempre maggiore visibilità come imitatore e grande successo ha la sua parodia di Occidentali’s Karma di Francesco Gabbani. Partecipa nel 2016 alla sesta edizione del programma Tale e quale show su Rai 1, successivamente entra a fare parte della quinta edizione del torneo del medesimo programma

Poi partecipa ancora alla puntata natalizia del programma e il 31 dicembre a L’anno che verrà. Intensifica la sua attività teatrale ottenendo un ottimo riscontro di pubblico prima col Leonardo Fiaschi Show e quindi nella commedia comico-culturale L’altra faccia dell’opera. Tra le sue imitazioni più riuscite c’è quella di Papa Francesco durante lo scherzo che ha visto come vittima Paolo Brosio, nel corso di una puntata della trasmissione Le Iene. Lo scorso autunno, ha partecipato a Stasera tutto è possibile.