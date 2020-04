Un giovane tenta di ammazzare la propria fidanzata e lo fa in maniera insensata ed efferata: è l’ennesimo caso di violenza, un femminicidio sfiorato.

Un fatto di cronaca ha avuto luogo in provincia di Roma, e nello specifico in una abitazione del comune capitolino di Lanuvio. Qui un giovane di 22 anni ha colpito con diverse coltellate la sua fidanzata di 27.

I due convivono assieme in una villetta del posto. L’aggressione ed il tentato femminicidio sarebbero scaturiti da futili motivi, in base a quanto si apprende. E così il ragazzo ha afferrato un coltello da cucina, smarrendo al contempo del tutto il controllo delle sue azioni e la capacità di intende e di volere, e si è scagliato con estrema violenza contro la propria compagna. Adesso lei è ricoverata in condizioni molto gravi in ospedale. Attualmente sarebbe in pericolo di vita. Lui invece è stato arrestato. L’allarme è scattato grazie all’intervento dei parenti della vittima.

Femminicidio, ragazza lotta per la vita in ospedale: il fidanzato l’ha accoltellata

Il personale medico del 118, giunto all’interno dell’abitazione, l’ha subito tratta in ospedale in codice rosso. Qui ci è voluto anche un intervento chirurgico molto delicato per stabilizzarne le condizioni. Ora vera in rognosi disperata. Le forze dell’ordine hanno appreso che l’aggressore di recente ha perso un proprio caro. Circostanza questa che lo avrebbe particolarmente sconvolto, minandolo nel profondo. Nei suoi confronti vige adesso l’accusa di tentato omicidio, con i carabinieri di Velletri e di Lanuvio a compiere l’arresto.

