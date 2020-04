Elenoire Casalegno: chi è la figlia Swami Anaclerio

Chi è Swami Anaclerio, la figlia di Elenoire Casalegno e di dj Ringo, nata nel 1999: cosa sapere su di lei, Instagram e le apparizioni televisione.

Classe 1976, Elenoire Casalegno inizia la sua carriera televisiva giovanissima e sempre molto giovane, a 23 anni, ha una figlia. Infatti, Swami Anaclerio è nata il 22 novembre 1999 dalla relazione con DJ Ringo.

A marzo 2018, la ragazza si rende complice della trasmissione Le Iene e realizza uno scherzo al padre Ringo: rivela infatti al noto dj di essere incinta e lui non la prende benissimo. Allo scherzo collaborò anche Elenoire Casalegno.

Cosa sapere di Swami Anaclerio, figlia di Elenoire Casalegno

Bionda con gli occhi azzurri, la figlia di Elenoire Casalegno e di dj Ringo lo scorso novembre ha compiuto 20 anni. Quella a Le Iene è stata una rarissima apparizione pubblica della ragazza, che però ad esempio nel 2016 ha sostenuto la partecipazione della mamma al Grande Fratello Vip. Appassionata di musica, Swami Anaclerio ama molto il mondo delle due ruote ed è una grande fan di Valentino Rossi.

Presente sui social network, ha un profilo Instagram con qualche migliaio di follower, in cui condivide sue foto personali, anche in pose sensuali, con immagini della sua infanzia e dei suoi genitori, a cui appare molto legata. Sul suo nome, la mamma Elenoire Casalegno ha confessato: “Ho chiamato mia figlia Swami, perché è un nome bellissimo. Significa amore e anche il papà è felice di questa scelta. Lei, Swami, è ancora troppo piccola per esprime un giudizio definitivo ma sono sicura che, quando sarà grande, anche lei apprezzerà di chiamarsi in questo modo”.