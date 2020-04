Scegliere dove dormire a Rio de Janeiro dipende molto dal tipo di viaggio che si sta cercando ed, ovviamente, dal vostro budget.

Rio de Janeiro è una grande città con grandi problemi di sicurezza, e prima di prenotare il vostro soggiorno dovreste conoscere i pro e i contri di dormire nelle diverse zone della città.

Zone dove dormire a Rio de Janeiro

Tra le zone più comuni in cui i turisti alloggiano durante le proprie vacanze a Rio de Janeiro, troviamo Ipanema, Leblon, Copacabana, Botafogo, Barra da Tijuca e Santa Teresa.

Ciò che distingue Rio de Janeiro dalle altre grandi città è che nella stessa zona possono esserci differenze profonde.

Se prendiamo l’esempio del quartiere di Copacabana, non sarà lo stesso alloggiare in un hotel di fronte alla spiaggia vicino al Forte de Copacabana che alloggiare vicino al Forte do Leme. Il motivo è semplice: il Forte do Leme si trova a pochi metri dall’entrata della favela Babilonia, e molto probabilmente camminare lì di notte, per chi non conosce la città, potrebbe essere più pericoloso.

Oltre alla questione sicurezza, per scegliere dove dormire a Rio de Janeiro dovreste prima decidere quali sono le vostre priorità.

Dove dormire a Rio se cercate mare e relax

Se state pensando ad una vacanza all’insegna del relax, in cui volete solo stendervi al sole e nuotare nell’oceano, allora la scelta giusta sarebbe alloggiare ad Ipanema, Copacabana o Leblon. Tenete presente che queste sono le zone più care in cui alloggiare, in quanto la maggior parte degli hotel in questione si trovano a pochi metri dalla spiaggia.

Se invece, oltre al relax, avete voglia di concedervi un po’ di lusso ma senza spendere troppo come invece fareste nei quartieri sopracitati, allora il quartiere giusto per voi è Barra da Tijuca. Qui gli hotel sono molto sofisticati, proprio come ad Ipanema e Leblon, con l’unica differenza che Barra da Tijuca si trova un po’ fuori dal centro, nella zona nord. Mentre invece quella che è conosciuta come la zona sud della città, è quella più frequentata dai turisti e dagli stessi carioca (gli abitanti di Rio de Janeiro).

Quartieri dove alloggiare se siete viaggiatori zaino in spalla e Easy Going

I quartieri più economici dove troverete per la maggior parte viaggiatori zaino in spalla che vivono la loro vacanza a Rio all’insegna dell’avventura e del divertimento, sono Botafogo, Santa Teresa, Flamengo e Laranjeiras.

In queste zone troverete numerosi bar e ostelli economici in cui alloggiare. Ai margini del quartiere di Santa Teresa troverete la famosa zona di Lapa, che di notte si trasforma nel centro della vita notturna carioca. È molto importante sapere che Lapa è una delle zone più decadenti del centro di Rio. La maggior parte degli homeless e mendicanti si trovano proprio qui, ma se state cercando divertimento, feste per strada e alcool a prezzi accessibili allora Lapa è ciò che fa per voi. Ma non dimenticate di stare attenti ai vostri averi!

A Santa Teresa, inoltre, potrete trovare i migliori hotel Boutique della città ed anche diversi hotel di lusso a prezzi totalmente accessibili.

I prezzi degli hotel in base alla stagione

I prezzi degli hotel nella città meravigliosa dipendono molto dalla stagione in cui partirete. Durante le vacanze di Natale, a Capodanno e soprattutto durante il Carnevale, i prezzi saranno nettamente maggiori. A Carnevale anche gli ostelli più economici triplicano i prezzi.

A Rio de Janeiro non fa mai davvero freddo, ma la stagione estiva ufficiale va da dicembre a marzo. Per cui i prezzi più bassi degli hotel in città saranno a partire da aprile fino a novembre.

Quando prenotare?

È consigliabile prenotare con largo anticipo, soprattutto quando il cambio valuta è molto più favorevole per gli europei.

Nell’ultimo periodo, ad esempio, un euro corrisponde a 5,69 reais. Solitamente, invece, il valore di un euro non supera i 5 reais. Per cui, se doveste decidere di passare, ad esempio, le vacanze di Natale o il Carnevale 2021 a Rio, allora questo sarebbe il miglior momento per prenotare.

Scegliere dove dormire a Rio potrebbe non essere una scelta facile per chi è alla ricerca di relax, mare, escursioni e divertimento. In questo caso sarebbe meglio scegliere il quartiere di Copacabana, dal quale sono facilmente raggiungibili le spiagge, le montagne, la foresta di Tijuca e la vita notturna.

Muoversi a Rio de Janeiro è abbastanza semplice, in quanto Uber è davvero molto economico e non avrete neanche bisogno di prendere autobus o metro.

Infine, se state cercando informazioni su dove dormire a Rio perché avete intenzione di assistere al prossimo Carnevale, allora sarebbe meglio evitare la zona di Barra da Tijuca, dato che durante quelle date sia Uber che la metropolitana non funzionano molto. Inoltre, i migliori blocchi di Carnevale sono nella zona sud, per cui se state alloggiando ad Ipanema, Leblon o Copacabana, vi troverete a dormire nel cuore della festa.

Dalla nostra inviata in Brasile Lucia Schettino