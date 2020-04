Cristiano Malgioglio, il ricordo commosso dopo il grave lutto: “Mi manchi”

Un periodo davvero brutto per tutti. Anche Cristiano Malgioglio ha voluto dedicare un pensiero ad un suo grande amico, che purtroppo non ce l’ha fatta

L’emergenza Coronavirus non s’arresta in Italia e nel resto del mondo. E così non risparmia nessuno così. Anche Cristiano Malgioglio ha voluto ricordare un suo caro amico, che è venuto a mancare negli ultimi giorni. Si tratta di un cantautore francese di origine italiana Christophe che, come riporta il sito Il Giornale, sarebbe morto a causa del coronavirus. Ansa.it, invece, svela che la sua scomparsa sia stata dovuta in seguito a malattie polmonari ed enfisema.

Cristiano Malgioglio, il saluto su Twitter

Attraverso il suo profilo ufficiale Twitter ha voluto così ricordare il suo grande amico: “Ci lascia uno dei più grandi cantautori di origine italiana #Christophe. Avevo avuto la fortuna di lavorare con lui per scrivere i testi in italiano delle sue stupende Canzoni come la magica Le dirò parole blu. Ricordo la sua generosità e una Parigi magica. Manchi”. Un messaggio davvero emozionante nei confronti di uno dei suoi più cari amici.