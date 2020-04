Il Coronavirus uccide Terry, mamma 74enne dei gemelli Filippini

La signora Terry, mamma dei gemelli Emanuele e Antonio Filippini, è morta a 74 anni a causa del Coronavirus.

Si è purtroppo spenta all’età di 74 anni, ennesima vittima del Coronavirus, la mamma dei gemelli Filippini, Emanuele e Antonio, ex bandiere del Brescia e attualmente allenatori di calcio. La signora Terry era diventata un volto noto per alcune apparizioni televisive e la sua improvvisa scomparsa ha destato grande dolore e commozione.

Il triste addio a Terry Filippini

Terry Filippini è morta a Brescia dopo un lungo ricovero in ospedale per Coronavirus. La donna era entrata all’Ospedale Civile della città lombarda, in cui i figli hanno speso gran parte della loro carriera calcistica, alla fine del mese scorso, e purtroppo non ne è più uscita.

La signora Terry era diventata un noto a amatissimo volto televisivo alla trasmissione “Quelli che il calcio”, condotto da Simona Ventura, quando seguiva i suoi due figli negli stadi di serie A. “Ciao mamma, mi hai insegnato tanto” è stato il saluto che le ha rivolto via social Emanuele Filippini, attuale vice-allenatore della Nazionale italiana Under 17. Quanto al gemello Antonio, è stato nominato circa un mese fa allenatore del Livorno dopo l’esonero di Roberto Breda. L’intero mondo del calcio, e ovviamente non solo, si stringe attorno alla loro famiglia in questo difficile momento.

Visualizza questo post su Instagram Ciao Mamma… Mi hai insegnato tanto… ❤️❤️❤️ Un post condiviso da Emanuele Filippini (@emanuele_filippini) in data: 19 Apr 2020 alle ore 4:37 PDT

