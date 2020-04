Tripadvisor Foundation: grandi donazioni dell’azienda per la lotta al Covid-19

Tripadvisor Foundation: sostegni economici importanti per tutte le realtà che lottano contro il Coronavirus.

Tutti stanno cercando di fare del proprio meglio per aiutare in questa dura e lunga battaglia contro il Coronavirus. Anche Tripadvisor, tramite la sua fondazione benefica, ha deciso quindi di donare una importante cifra a tutte quelle organizzazioni che si stanno impegnando a supportare le persone in difficoltà e le comunità vulnerabili in questa emergenza Covid-19. Sono molte le iniziative che personaggi famosi, organizzazioni e singoli stanno portando avanti in questo periodo. Le raccolte fondi per la nostra Protezione Civile e per gli ospedali sono, ad esempio, un piccolo passo per aiutare nella lotta contro il Coronavirus. Tutti possiamo partecipare anche con una piccola donazione. Ma chi sta facendo molto sono anche grandi aziende e personaggi famosi.

Le donazioni della Tripadvisor Foundation

Tripadvisor, con un comunicato stampa ha infatti deciso di donare 1 milione di dollari tramite la Tripadivisor Foundation alle organizzazioni che stanno aiutando le comunità più vulnerabili nel contrasto al Covid-19. Gli effetti di questa pandemia, infatti, stanno toccando tutti, indistintamente e Steve Kaufer, presidente e CEO dell’azienda ha dichiarato che la loro fondazione si è messa in gioco per dare una mano. Una donazione importante nei riguardi di tutti coloro che soffrono nel mondo in questo momento difficile: i profughi. I soldi andranno alle organizzazioni che quindi, in questo difficile momento storico, stanno continuando a fare la loro parte per aiutare i rifugiati e i profughi che non hanno magari accesso all’assistenza sanitaria. Una situazione chiaramente sempre drammatica, ma oggi ancora di più. Nella nota della compagnia, come riporta TTG Viaggi, infatti si specifica che Tripadvisor: “Mentre tutti stanno cercando di affrontare e superare questa crisi sanitaria mondiale, noi stiamo facendo la nostra parte aiutando l’industria e i lavoratori colpiti ma non possiamo dimenticarci dei milioni di profughi che soffrono nel mondo. Vogliamo continuare a concentrarci sulla crisi umanitaria che affligge tanti rifugiati che non hanno accesso all’assistenza sanitaria”.

Come saranno divisi i fondi?

I soldi, come si legge nella nota stampa, saranno in parte così divisi:

Finanziamento di $425.000 a favore di International Rescue Committee (IRC) e Mercy Corps al fine di sostenere le iniziative umanitarie globali per i profughi legate alla crisi COVID-19

Supporto all’espansione della linea di aiuto 211 della United Way

Impegno verso organizzazioni locali del Massachusetts a supporto della crisi sanitaria

Questa azione arriva dopo un’altra grande opera di bene. $150.000 del fondo della Tripadvisor Foundation la settimana scorsa sono stati infatti designati ad alcuni ristoranti che, con la campagna di match-for-action, andranno al World Central Kitchen (WCK) e alla Restaurant Workers’ Community Foundation (RWCF).