Coronavirus, rinviate le elezioni: ma non c’è una data – VIDEO

Rinviate elezioni regionali e amministrative che avrebbero dovuto tenersi a maggio, a causa del Coronavirus spostate in autunno ma senza data.

Una delle prime decisioni del Consiglio dei Ministri in corso riguardava le elezioni amministrative e regionali previste per metà maggio e che sono state rinviate a data da destinarsi. L’unica certezza è che dovrebbero tenersi in autunno.

Manca infatti una data ma resta aperta un’ampia finestra che di fatto copre tutto l’autunno. La consultazione elettorale si dovrebbe tenere tra il 15 settembre e il 15 dicembre. Molto probabile che la scelta cada su ottobre o novembre per non passare l’estate in campagna elettorale.

Al voto sono chiamate sette Regioni: Veneto, Liguria, Campania, Toscana, Marche, Puglia e Valle D’Aosta. Come noto, molti dei candidati papabili nella corsa per la presidenza delle Regioni erano già stati scelti prima dell’emergenza Coronavirus. Si vota anche in circa mille Comuni, tra i quali ci sono diversi capoluoghi di provincia. Già venerdì era circolata la bozza riguardante il rinvio, con la rosa di date probabili tra metà settembre e metà dicembre.