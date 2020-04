Benjamin Harnwell è il fondatore e membro del consiglio del Dignitatis Humanae Institute, che aveva ottenuto la concessione della Certosa di Trisulti.

Benjamin Harnwell dal 2006 al 2008 si è impegnato nella stesura della Dichiarazione Universale della Dignità Umana, consultando vari esperti in tutto il mondo. Della Dichiarazione è segretario onorario, mentre è direttore del Dignitatis Humanae Institute, gruppo lanciato pubblicamente il 25 marzo del 2009.

Leggi anche -> Stasera in tv | Report, le anticipazioni del 20 aprile

Oggi 20 aprile alle ore 21:20 su Raitre Harnwell sarà ospite del programma di inchiesta Report, tornando all’Abbazia di Trisulti. Il direttore del DHI ha preso in gestione l’abbazia per trasformarla in una scuola politica di sovranismo, per conto dell’ex capo strategia del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Steve Bannon. Il sottosegretario ai Beni Culturali aveva promesso che, a causa dell’irregolarità dell’assegnazione, l’associazione DHI sarebbe stata costretta ad abbandonare l’abbazia. In realtà sono ancora lì e, con la pandemia, il fronte sovranista ultracattolico torna ad attaccare Papa Francesco. Lo hanno fatto attraverso una lettera in cui incolpano il pontefice per il Coronovirus: questo sarebbe la punizione divina per il suo tradimento. I sovranisti non condividono le posizioni di Bergoglio su migranti, divorziati, difesa dell’ambiente o omosessuali. I gruppi anti-bergogliani sono sostenuti da potenti giornali, associazioni, fondazioni e soldi americani.

Leggi anche -> In ospedale per Coronavirus ma era femminicidio | muore mamma 25enne

Benjamin Harnwell, direttore del Dignitatis Humanae Institute che aveva ottenuto la concessione della Certosa di Trisulti, dice di #Mussolini: “Penso abbia salvato l’Italia dal comunismo e per questo dovrebbe essere riconosciuto come salvatore». #Report pic.twitter.com/BmCsByByB9 — Report (@reportrai3) June 3, 2019

Benjamin Harnwell e il sostegno dei politici italiani

Report svelerà, però, quali sono i gruppi politici italiani che sarebbero sostenuti dagli americani che stanno offrendo aiuto ai sovranisti cattolici. Inoltre sarà discussa la dichiarazione fatta da Harnwell riguardante Mussolini.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!