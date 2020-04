Ballando con le Stelle: al via di martedì, la data è un rebus – VIDEO

Al via di martedì e quasi sicuramente in autunno inoltrato il programma Ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci, la data è un rebus.

Bisognerà attendere probabilmente autunno inoltrato per vedere il ritorno in televisione del programma Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci e in onda su Raiuno. Lo rivela il sito TvBlog, che dedica ampio spazio alla questione.

Leggi anche –> Raimondo Todaro e Francesca Tocca, separazione: la decisione di Milly Carlucci

Nelle prossime settimane, dovrebbero partire i contatti e verrà rivelato il cast. Ma per il resto, bisognerà attendere ancora un po’ per capire quando e come la fortunata trasmissione prenderà il via.

Leggi anche –> La verità di Maria De Filippi su Milly Carlucci, “Non ne posso più”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Intanto, si apprende che quest’anno sarà il martedì il giorno di messa in onda del programma, che dunque non dovrebbe essere abbinato alla Lotteria Italia. Andrà anche peggio all’altra trasmissione condotta da Milly Carlucci, ovvero Il Cantante Mascherato, la cui messa in onda potrebbe avvenire addirittura nella primavera del 2021. Il Coronavirus, dunque, anche nei prossimi mesi influenzerà e non poco i palinsesti televisivi.