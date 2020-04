Animal Babies – Il primo anno sulla terra, stasera in tv: trama e curiosità

Animal Babies – Il primo anno sulla terra, stasera in tv: trama...

Animal Babies è una serie documentario BBC che racconta la vita e la crescita di alcuni animali nel loro habitat naturale. Approfondiamo insieme.

La natura selvaggia è sempre stata una delle ambientazioni più interessanti e misteriose che l’uomo abbia mai potuto sperimentare. Animal Babies, serie documentario prodotta e pubblicata dalla BBC, cerca di raccontare i primi anni di vita degli abitanti della natura, descrivendo le loro abitudini e i nodi cruciali della loro crescita. In Italia la serie è trasmessa da Nove tv, che oggi mostrerà l’episodio pilota della prima stagione.

Animal Babies, un’avventura nei meandri della natura

Il racconto dei primi tre anni di vita di alcuni animali della giungla e della savana (tra cui scimmie, elefanti e tante altre creature) riesce a catturare l’attenzione sia dei più piccoli che dei genitori, riuscendo a strappare un sorriso dato dall’estrema tenerezza dei cuccioli. Inoltre il programma si ferma a mostrare e a far comprendere la routine che contraddistingue ogni singolo animale sin dall’infanzia. Un’opportunità per divertirsi ed imparare, questa sera in prima serata sul Nove.