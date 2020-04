All’intero della trasmissione di Canale 5 ‘Live – Non è la D’Urso’, Adriana Volpe ha raccontanto le ultime, difficili settimane vissute a livello personale.

Ospite della trasmissione ‘Live – Non è la D’Urso’, Adriana Volpe ha raccontato la brutta esperienza vissuta a margine della sua recente partecipazione al ‘Grande Fratello Vip 4’.

Una avventura che lei non ha potuto portare a compimento, dovendo uscire prima del previsto a causa di un brutto lutto che aveva colpito la sua famiglia. Infatti, a causa del Coronavirus, è morto il mese scorso il suocero, padre di suo marito Roberto Parli. Ed Adriana Volpe ha affermato di avere pensato a lungo alla figlia Gisele, di 10 anni. “Non potevo nemmeno abbracciarla. Riguardo a mio suocero, sapevo cosa fosse il Coronavirus. Quando eravamo all’interno della casa siamo stati debitamente informati della situazione che stava avvenendo in Italia e nel mondo. E quando ho saputo delle condizioni di mio suocero, lasciare il gioco e raggiungere la mia famiglia mi è parso un atto assolutamente doveroso”.

Adriana Volpe D’Urso, lei racconta le sue difficilissime settimane

Mi sono sentita impaurita. Non solo a ricevere una notizia tanto tremenda come è successa a me, ma anche nel vedere tutti quanti dover girare con le mascherine. Ho capito quanto grave fosse la situazione, era importante che fossi vicino alla mia famiglia. Ma quando ho visto mia figlia, mi hanno detto che non potevo. Ci sono dei protocolli da rispettare e bisogna restare a distanza. Pensate, non vedevo mia figlia da due mesi e mezzo, davvero tremendo”.

