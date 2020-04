Zucchero, perché si chiama così: le origini del nome del cantante

Tutti conoscono il mitico Zucchero, ma pochi sanno perché il cantante ha voluto farsi chiamare proprio così. Scopriamolo insieme.

All’anagrafe risponde al nome Adelmo Fornaciari, ma è universalmente nome Zucchero. Un soprannome particolare, “dolce” quanto efficace, ma a molti misterioso: Perché quel richiamo al saccarosio? In realtà, l’appellativo non è stato scelto a caso, ma nasconde una bellissima storia.

La verità dietro al nome di Zucchero

E’ stato lo stesso artista a raccontare tempo fa, nel corso di un’intervista, che la scelta del nome d’arte Zucchero deriva da un ricordo della sua infanzia, quando alle scuole elementari una maestra, dal momento che era un bambino molto docile e timido, gli diceva che era “dolce come lo zucchero”: di qui la scelta del singolare soprannome.

Come più volte spiegato da Adelmo Fornaciari, e diversamente da quanto si potrebbe pensare a vederlo mentre si esibisce nei suoi concerti, durante le elementari il Nostro era un bambino molto calmo e mansueto. Così, quando ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo della musica ha deciso di tirare fuori quel vecchio soprannome, un po’ per gioco e un po’ per scaramanzia. Scelta azzeccatissima, vista la fortuna che gli ha portato da un capo all’altro del mondo, facendolo entrare nella storia della musica.

