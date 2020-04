Stasera in tv, Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni di domenica 19...

Stasera in tv, Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni di domenica 19 aprile. Andrà in onda su La7 una nuova puntata del programma condotto da Massimo Giletti.





Anche questa sera gli spettatori di La7 potranno assistere ad un nuovo appuntamento con il programma di approfondimento sui fatti di maggiore attualità della cronaca e della politica nel nostro Paese, condotto da Massimo Giletti.

Leggi anche –> Massimo Giletti, l’addio straziante al padre morto a gennaio a “Non è l’Arena”

Leggi anche –> Psicosi Coronavirus: polemiche contro Non è l’Arena – VIDEO

Stasera in tv, Non è l’Arena: tutti gli ospiti e le anticipazioni della serata di domenica 19 aprile

Si tornerà anche questa sera a parlare dell’emergenza sanitaria che attraversa in questo periodo in nostro Paese a causa del dilagare del contagio da Coronavirus. Verrà approfondirà inoltre la questione dei molti morti anziani nelle case di riposo. Si discorrerà inoltre delle ripercussioni economiche che l’epidemia porterà nel nostro Paese. E si parlerà approfonditamente della fase 2 nella gestione dell’emergenza. Approfondendo quelle che sono le differenze sul punto tra Stato e Regioni all’indomani di una possibile riapertura di una buona parte delle attività su tutto il nostro territorio nazionale.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

Tra gli ospiti del programma, protagonista della prima serata di La7, vi sarà il faccia a faccia tra il conduttore della trasmissione Massimo Gieltti e il leader della Lega Matteo Salvini. Gli altri ospiti della serata saranno Alessandro Sallusti, Luca Telese, Peter Gomez, Nunzia De Girolamo, Jasmine Cristallo, Lapo Elkann, Annalisa Chirico, Gessica Costanzo, Giuseppe Ghisolfi, Paolo Cento, Ugo Salerno, Pier Paolo Sileri e Giuseppe Serravezza.

Tra gli altri attesi ospiti della serata, non mancheranno inoltre Vittorio Sgarbi e Alessandro Cecchi Paone. Verrà approfondita con loro la vicenda di Audenzo Rizzuto, figlio del direttore del Parco archeologico di Siracusa, morto il 23 marzo scorso, per aver contratto il Covid-19, dopo una lunga agonia. Il caso è attualmente parte di una inchiesta sulla malasanità avviata sul caso dalla Procura della Repubblica. Si tornerà inoltre a denunciare gli sprechi in alcune Regioni del Sud, ma anche del Nord, nelle quali esistono strutture sanitarie nuove ma ancora inutilizzate.