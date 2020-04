Stasera in tv – Live Non è la D’Urso anticipazioni e ospiti, oggi 19 Aprile

Con ospiti e approfondimenti, Live – Non è la D’Urso si prepara a un appuntamento incentrato sull’informazione e l’intrattenimento

Nonostante l’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus incida anche sul programma di Mediaset Live – Non è la D’Urso, la conduttrice partenopea stasera riuscirà a informarci e intrattenerci con l’aiuto di tanti ospiti.

La trasmissione di Canale 5, inizierà alle ore 21.20.

Vediamo insieme le anticipazioni sul programma di Barbara D’Urso.

Matilde Brandi piange il padre scomparso

In questi giorni, dopo la sua intervista al settimanale DiPiù, ha fatto riflettere la tragica esperienza vissuta da Matilde Brandi, show girl, spesso ospite nei salotti di Barbara D’Urso.

La ballerina e attrice ha raccontato:

“Ho perso mio padre e non ho neppure potuto fare per lui una cerimonia funebre, è tutto così crudele, così disumano che ancora oggi non riesco a convincermi che sia davvero accaduto”.

L’artista ha specificato che la causa della perdita della vita del genitore non è riconducibile all’epidemia di Coronavirus, anche se non avergli potuto dare l’ultimo addio è stata una delle sue indirette conseguenze. La show girl, anche se non è stato ancora confermato, è probabile che parlerà del suo lutto anche con Barbara D’Urso questa sera in tv.

Situazione dolorosa in cui, purtroppo, in molti in questo periodo si trovano a rispecchiarsi.

Live Non è la D’Urso, ospiti e temi trattati

Ciò che è certo, invece, è che la conduttrice aprirà la puntata tornando sull’emergenza Coronavirus. Durante la scorsa messa in onda hanno parlato dell’epidemia e delle sue conseguenze sanitarie, economiche e sociali personalità di spicco del mondo della politica, come il Primo cittadino di Roma Virginia Raggi, e dell’ambito accademico con esperti che hanno indicato adeguati modelli di comportamento e invitato nuovamente al rispetto delle norme riportate nel decreto emanato dal Governo Conte.

Successivamente, la seconda parte della trasmissione tornerà su temi più leggeri, legati principalmente ai protagonisti del Grande Fratello Vip 4. Antonella Elia scoprirà tutto ciò che è accaduto in studio e che l’ha riguardata anche se lei era nella Casa del GF. Soprattutto, la show girl verrà a conoscenza di tutti i dettagli sui risultati dati dalla macchina della verità alle risposte del suo fidanzato.

Live non è la D’Urso, ospiti di oggi:

Antonella Elia

Paolo Ciavarro

Clizia

Adriana Volpe.

