Stasera in tv film – Birdman: attori, trama e trailer del film, oggi 19 aprile

Birdman o L’imprevedibile virtù dell’ignoranza, film del 2014, è la storia Riggan Thomson e della sua battaglia interiore per distaccarsi dal suo alter ego

Presentato alla 71° edizione della Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia il 27 agosto del 2014, il film Birdman premi ne ha vinti a non finire, testimonianza di un’originalità della regia e della sceneggiatura come accaduto in poche altre occasioni nella storia del cinema. La pellicola inizierà alle ore 21.20 su Rai 3. Scopriamo insieme la trama del film.

Birdman, recensione e trama

Riggan Thomson, attore che raggiunse la fama grazie al ruolo del supereroe Birdman, tenta di reinventarsi come artista per distaccarsi da quel personaggio, divenuto ormai per lui troppo ingombrante. Riggan mette così in scena a Broadway uno spettacolo teatrale tratto dall’opera What We Talk About When We Talk About Love di Raymond Carver. Tuttavia il suo alter ego Birdman grava su di lui tanto da continuare a incidere sulle sue scelte e a fargli sentire costantemente il peso dei suoi fallimenti.

Il rapporto fallimentare con l’ex moglie, con la figlia e con il cast non farà che confermare questa sensazione e il parallelismo fra Shiner, personaggio protagonista dello spettacolo, sembrerà spezzare sempre più lo spirito di Riggan.

Osserviamo ogni scena del film come se fossimo dentro e fuori la testa di Riggan, nel quale in qualche misura, finiamo pur non volendo per rispecchiarci.

Birdman, premi

Birdaman ha vinto il Premio Oscar nel 2015 per la Miglior film, per la Miglior regia, per la Miglior sceneggiatura originale e per la Miglior fotografia, il Premio Golden Globe nel 2015 come Miglior attore in un film commedia o musicale e alla Migliore sceneggiatura e il Premio British Academy Film Awards nel 2015 alla Migliore fotografia. Oltre alle svariate candidature ha visto anche altri premi che lo hanno consacrato come uno dei più originali film della storia del cinema.

Birdman, cast:

Michael Keaton (Riggan Thomson)

Zach Galifianakis (Jake)

Edward Norton (Mike Shiner)

Emma Stone (Sam Thomson)

Naomi Watts (Lesley)

Andrea Riseborough (Laura)

Amy Ryan (Sylvia Thomson)

Merritt Wever (Annie)

Lindsay Duncan (Tabitha Dickinson)

Bill Camp (uomo pazzo)

Michael Siberry (Larry)

Benjamin Kanes (Birdman)

Antonio Sánchez (batterista del teatro)

