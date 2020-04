Sta viaggiando in auto ed incappa in un controllo delle forze dell’ordine. Allora si finge infermiere e va via indisturbato. E si vanta sul web. Ma per fortuna la giustizia trionfa.

Un episodio grottesco con un individuo che si finge infermiere ha avuto luogo a margine di uno dei tanti e legittimi controlli delle forse dell’ordine, nel bel mezzo dell’emergenza Coronavirus attualmente in atto.

Un uomo, fermato ad un posto di blocco dalle forze dell’ordine, ha voluto riprendere sé stesso mentre narrava della cosa, avvenuta a Turbigo, località situata in provincia di Milano. “Allora mi hanno appena fermato qui in piazza a Turbigo, posto di blocco dei carabinieri. A quel punto ho tirato fuori l’asso nella manica. ‘Sono un infermiere’. Ho detto che avevo appena finito un turno di venti ore in ospedale. Mi hanno fatto il saluto militare e mi hanno detto ‘Grazie per quello che fa per questa nazione’. E pensare che ho pure bevuto”.

Si finge infermiere, poi si filma soddisfatto: ma a ridere per ultimi sono proprio i carabinieri

Parole davvero da far cadere le braccia, dal momento che il diretto interessato, nel corso del filmato trasmesso in diretta sui suoi contatti personali social, aveva ammesso con anche una certa superbia e credendosi furbo, di essersi spacciato per un infermiere. In realtà lui è un operaio, e nello specifico un piastrellista. Il suo video si chiude con una sonora risata, di quella che farebbe una persona priva di scrupoli, di sensibilità e certamente poco incline all’onestà. Convinto di avere realizzato chissà quale impresa, alla fine ha ricevuto una nuova visita da parte dei carabinieri. E con essa anche una bella e più che meritata denuncia. A seguire c’è il video realizzato dal diretto interessato, che era sicuro a quel punto di avere evitato una sanzione nel novero del controllo nella situazione Coronavirus che pare lo vedeva circolare anche senza una valida ragione.

