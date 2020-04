Una madre di New York, asintomatica, non sapeva di aver contratto il Coronavirus. Realizza di essere malata soltanto quando i suoi figli iniziano ad ammalarsi.

Brittany Jencik, di Penfield, New York era asintomatica e ha iniziato a notare di aver contratto il Coronavirus quando i suoi figli si sono ammalati. La madre americana ha 18 figli, alcuni dei quali sono adottati, e ha iniziato a sentirsi male dopo settimane da quando aveva contratto la malattia. Diciassette dei suoi figli vivono a casa con lei. “Ero così spaventata per la mia vita, e non sono una che si spaventa facilmente“, ha ammesso.

Leggi anche -> Scandalo Coronavirus in Usa: “Laboratori contaminati e tamponi in ritardo”

La sua famiglia stava già in isolamento da un mese e hanno chiamato un’amica per pulire professionalmente la casa, impauriti che il virus possa soffermarsi sulle superfici. Hanno aspettato fuori mentre la casa veniva pulita. “Dovevo sapere che stavo proteggendo le persone che amo nel migliore dei modi“, ha sostenuto Brittany. Gli Stati Uniti attualmente sono l’epicentro mondiale della pandemia e, lo stato di New York, dove vive la famiglia Jencik, ha il primato nelle infezioni da Covid-19. Per ora negli USA ci sono oltre 706 mila casi e 36 mila morti e, solo nello stato della Grande Mela, ci sono quasi la metà di quelle morti.

Leggi anche -> Figlia di un’infermiera in lacrime: “Non voglio che tu muoia di Coronavirus”

New York, lo stato più colpito degli USA

Il Governatore dello stato di New York, Andrew Cuomo, ha invitato i cittadini a indossare mascherine protettive ogni qual volta siano in pubblico e ha chiesto loro di mantenere le distanze di sicurezza. Sembra, però, che ci sia un calo nelle morti nello stato e che, forse, si inizia a vedere un’inversione di rotta. Per gli scienziati ancora non è chiaro, inoltre, se dopo aver contratto e sconfitto il Covid-19 si diventa immuni o se si è ancora sotto pericolo.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!