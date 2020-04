Luigi De Magistris chi è: età, carriera e vita privata del sindaco di Napoli

Conosciamo meglio la storia di Luigi De Magistris: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata del sindaco di Napoli

Luigi De Magistris nasce a Napoli il 20 giugno 1967. Figlio di un magistrato, si iscrive alla facoltà di giurisprudenza dove si laurea a 22 anni, con 110 e lode, con una tesi in diritto penale. Dal 1998 al 2002 è stato magistrato presso la Procura della Repubblica di Napoli diventando Sostituto Procuratore della Repubblica al Tribunale di Catanzaro. Inoltre, si è occupato da vicino della corruzione nella pubblica amministrazione e sui rapporti tra criminalità e politica. Tra le inchieste più rilevanti c’è la cosiddetta inchiesta delle “Toghe lucane”, che ha direttamente coinvolto magistrati e dirigenti di polizia. Successivamente nell’inchiesta “Why Not” nel 2007 De Magistris fa eseguire dai carabinieri 26 perquisizioni nei confronti degli indagati: negli atti sono presenti anche intercettazioni telefoniche tra l’allora ministro della Giustizia Clemente Mastella e l’imprenditore Antonio Saladino. Così lo stesso Mastella chiederà successivamente il trasferimento cautelare d’urgenza di De Magistris.

Dal 2009 entra in politica presentandosi alle elezioni Europee nelle liste dell’Italia dei Valori, il partito di Antonio Di Pietro. Dopo due anni diventa il sindaco di Napoli dopo il ballottaggio superando il suo avversario del Pdl Gianni Lettieri con oltre il 65% delle preferenze. Nel 2016 viene rieletto.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus Italia | Due casi in Campania | Parla De Luca VIDEO





Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Luigi De Magistris chi è: vita privata

Attualmente Luigi è sposato con l’avvocato calabrese, Maria Teresa Dolce, che lavora come insegnante di diritto in una scuola superiore di Napoli. Il loro incontro risale al 1996 a Catanzaro quando la donna faceva pratica in uno studio legale del luogo. Soltanto due anni dopo è arrivato il loro matrimonio a Soverato prima del loro ritorno a Napoli. La coppia ha due figli, Andrea e Giuseppe.