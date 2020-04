Iginio Massari, chi è la figlia Debora Massari: età, foto, carriera

Debora Massari, figlia del celebre pasticcere Iginio Massari, porta un importante cognome che fa già pensare all’alta pasticceria. La giovane è da anni spalla del padre nell’ambito professionale.

Debora Massari è nata nel 1975 ed ha conseguito la laurea in Scienze e tecnologie alimentari. Nonostante sia una nutrizionista esperta, lavora da oltre 20 anni al fianco del padre pasticcere e si occupa della standardizzazione e codifica dei prodotti legati al brand di Iginio Massari. L’ambiente l’ha accolta a braccia aperte, conferendole anche il titolo di maestra AMPI (Accademia Maestri Pasticceri Italiani).

Debora si è laureata all’università di Piacenza e lavora insieme al celebre padre Iginio da oltre 20 anni. Sulla sua vita privata non si hanno moltissime informazioni, però grazie ad alcune foto condivise sul proprio profilo Instagram, con 22,6 mila followers, sappiamo che è sposata ed ha due figli. Di chi sia il marito, però, non si hanno notizie. Suo fratello Nicola ha seguito le orme del padre come lei e gestisce un ristorante a Brescia. Inoltre Debora segue molto le cause sociali ed ha creato un dolce per l’Amazzonia, per spingere l’attenzione sul tema della salvaguardia del pianeta: si tratta di una mousse al pistacchio e cioccolato, con bacio di dama meringato al cioccolato e vaniglia e pan di Spagna bagnato all’arancia e al cioccolato.

Insieme al padre Iginio Massari ha partecipato al alcuni show televisivi. Tra questi, The Sweetman Celebrities, un programma andato in onda nel 2018 di Sky Uno. In ogni puntata Debora e Iginio erano affiancati da ospiti come Pupo, Omar Pedrini, Diletta Leotta o Mara Maionchi e veniva chiesto loro di ricreare il proprio dolce preferito, oltre a condividere storie personali e aneddoti divertenti.

