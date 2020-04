Gino Sorbillo chi è: età, carriera e vita privata del celebre pizzaiolo

Conosciamo meglio la storia di Gino Sorbillo: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata del celebre pizzaiolo napoletano

Gino Sorbillo nasce a Napoli nel 1974. La sua famiglia è molto famosa nella città partenopea venendo da una generazione di pizzaioli. Suo nonno Luigi ha fondato nel lontano 1935 la pizzeria Sorbillo in Via dei Tribunali 32. Tutti i ventun figli del nonno Luigi hanno fatto i pizzaioli. Inoltre, Gino è diventato ambasciatore della Pizza Italiana nel Mondo, Segretario dell’Associazione Pizzaioli Napoletani. Nel 2016 è stato premiato dal presidente Mattarella come Maestro d’Arte e Mestiere per il settore pizzeria. Nel corso degli anni ha aperto pizzerie in giro per l’Italia, anche a Milano. Infine, ha fondato la Casa della Pizza collaborando con lo chef del calibro di Gennarino Esposito de La Torre del Saracino ed Ernesto Iaccarino del Ristorante Don Alfonso 1890. Molto celebre anche per le sue ospitate in tv, come per esempio a La Prova Del Cuoco insieme ad Antonella Clerici.

Gino Sorbillo chi è: vita privata

Gino è sposato con Loredana ed ha attualmente tre figli. Ha sempre lavorato nella sua città portando avanti la tradizione di famiglia. Continua la sua attività con il fratello Antonio, da tutti chiamato comunemente Totò.