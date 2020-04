Domenica Live, ascolti, anticipazioni e ospiti di oggi 19 Aprile

L’emergenza Coronavirus sta incidendo non poco sui palinesti televisivi, compresa Domenica Live, eppure Barbara D’Urso non abbandona il suo pubblico

Barbara D’Urso, in accordo con la rete, ha preferito mettere temporaneamente in stop Domenica Live per concentrarsi principalmente sul programma serale della domenica di Canale 5, ossia su Live – Non è la D’Urso.

All’entertainment e al gossip, la conduttrice e il suo efficiente staff hanno integrato buona informazione per offrire al pubblico, riguardo l’emergenza Coronavirus, le ultime notizie e pareri e consigli di esperti accreditati.

Dalle ore 14.30 in poi troveremo ad attenderci due film tratti dai romanzi di due autrici, regine del romance: Giorni d’estate sul lago Lilja, pellicola tratta da un romanzo di Inga Lindstrom, e Rosamunde Pilcher: La nebbia d’Irlanda.

Scopriamo insieme qualche dettaglio su cosa andrà in onda questo pomeriggio su Canale 5.

Leggi anche –> Domenica in ascolti, ospiti e anticipazioni di oggi 19 Aprile

In aggiornamento