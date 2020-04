Protesta di Mara Venier a Domenica In, con un gesto che ha del clamoroso e che avviene in diretta davanti alle telecamere di Rai 1.

Una domenica veramente movimentata, quella di ‘Domenica In’, con una reazione improvvisa ed inattesa mostrata da Mara Venier. Ad un certo punto la conduttrice

Mara Venier sbotta ad un certo punto, alzandosi e lasciandosi andare ad uno sfogo plateale. Il tutto con un tono a metà tra il serio ed il faceto. “Sapete che vi dico? Che io vado via. Ma non si può ragazzi, sul più bello. Non funziona niente”. Poi si rivolge al direttore di Rai 1, Stefano Coletta. “Coletta, che devo fare? Vado a casa veramente esaurita. Non ci resta niente da fare che guardare ‘L’Allieva 2’ questa sera. Vado a casa e mi faccio un paio di bicchieri di vino”. Un intervento alla fine giocoso e che sui social il pubblico da casa ha apprezzato. Così come il personale appostato dietro alle quinte che pure ha lasciato partire un applauso di incoraggiamento per Mara Venier. Gli stessi ospiti in collegamento hanno apprezzato, reagendo con divertimento.

Mara Venier Domenica In, la protesta della conduttrice: “Me ne vado”

Una domenica bestiale 😂😂😂collegamenti 😱😱😱😱😱😱😱😱😱 non funzionava niente….chiedo scusa al maestro Iginio Massari 😂😂😂😂😂🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 @iginio.massari