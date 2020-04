Domenica in ascolti, ospiti e anticipazioni di oggi 19 Aprile

Domenica in oggi, 19 Aprile, sarà in collegamento con tanti artisti: chi sono gli ospiti di oggi e cosa accadrà in puntata

Gli ospiti che oggi, 19 aprile, si tratterranno con la zia Mara e con noi telespettatori saranno tanti e, nel rispetto delle norme emanate dal Governo Conte, come ormai da tempo, saranno in collegamento dalla propria abitazione.

Nella puntata che inizierà alle ore 14.00 su Rai 1, verrà lasciato spazio all’informazione, incentrata sull’epidemia di Covid-19, ma anche all’intrattenimento più leggero che con le interviste di Mara Venier, ci farà scoprire tante curiosità sui personaggi più noti del mondo dello spettacolo. Scopriamo insieme che cosa accadrà e chi sono gli ospiti di oggi.

Leggi anche –> Domenica In, Mara Venier scoppia a piangere in diretta: “Scusatemi”

Domenica in ai tempi del Coronavirus

Nell’ultima messa in onda Mara Venier si è commossa al messaggio del nipotino Iaio, divenendo il simbolo di tutti quegli affetti che, nonostante la Pasqua, si sono dovuti mantenere fra loro distanti. L’emergenza dovuta al Coronavirus ha colpito in maniera indistinta l’Italia e tutto il mondo, mettendo a dura prova tutti i cittadini e, allo stesso tempo, unendoli nella comune lotta contro il virus. Siamo abituati a vedere le emozioni di zia Mara che spesso ride, si diverte e si commuove assieme agli ospiti, senza fare mistero di nessuna delle sue emozioni.

Eppure vedere la conduttrice disarmata nello studio semi vuoto della Rai ha dato proprio l’idea di come l’epidemia abbia cambiato la routine di ognuno di noi, rendendo la vita più opaca anche per il patinato e apparentemente inscalfibile jet set.

Gli ospiti

La 31° messa in onda della stagione di Domenica in prevede numerosi collegamenti che, inizieranno con una chiacchierata con Amadeus e sua moglie Giovanna. Altra coppia esplosiva che concederà un’intervista a due è quella composta da Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti.

Aggiornerà i telespettatori sull’emergenza sanitaria il Professor Francesco Le Foche, che con dati alla mano, darà la sua opinione di esperto e illustrerà il modello di comportamento da seguire durante la cosiddetta Fase 2, che inizierà il 3 Maggio.

Domenica in, altri ospiti di oggi:

Max Giusti;

Elena Sofia Ricci;

Lino Guanciale;

Alessandra Mastronardi;

Ferzan Özpetek;

Christian De Sica;

Igino e Debora Massari.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI