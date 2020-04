Christian De Sica, chi è lo zio agente segreto Ramon Mercader

Conosciamo la storia di Ramon Mercader, zio di Christian De Sica: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata dell’agente segreto

Ramon Mercader nasce a Barcellona il 7 febbraio 1913. Agente segreto spagnolo, poi naturalizzato sovietico, ha operato nel NKVD durante il governo di Stalin nell’URSS. Sua madre, cubana, ha avuto un ruolo importante nella formazione politica di suo figlio. Ramon vive i primi anni di vita in Francia dove la stessa donna si era rifugiata fuggendo dal manicomio, dov’era stata rinchiusa dalla famiglia del marito visto che aveva avuto una storia con un aviatore francese Louis Delrieu. Fin da giovane è stato vicino alle ideologie comuniste venendo anche messo in prigione per l’attività politica: è stato scarcerato nel 1936 dopo salita al potere di un Governo di sinistra. Successivamente segue sua madre a Mosca visto che la donna era diventata agente segreto sovietico. Opera per il NKVD venendo incaricato di uccidere Lev Trockij, che continuava a fare propaganda contro il leader sovietico Stalin attraverso i suoi scritti.

Durante il piano strategico Mercader ha assunto diverse false identità: prima quella di Jacques Mornard, uomo d’affari nato a Teheran; poi Frank Jackson, un comune cittadino canadese. Nell’ottobre del 1939 arriva in Messico dove riuscì ad arrivare in contatto con Trockij: il 20 agosto 1940 Ramon così gli sfondò il cranio nella sua residenza a Coyoacán. Nell’uccisione venne ferito e arrestato dalle autorità messicane, ma la sua vera identità non venne rivelato inizialmente: ebbe una condanna per omicidio a 20 anni di carcere.

Successivamente la sua vera identità venne scoperta, ma venne rilasciato dopo diverse richieste di grazia presentate dall’Urss. Poi si trasferì a Cuba a L’Avana venendo accolto da Fidel Castro, simpatizzante del movimento URSS. Morì a L’Avana il 18 ottobre 1978.

Christian De Sica, la curiosità Ramon Mercader

Ramon era fratello, inoltre, dell’attrice Maria Mercader, divenuta la seconda moglie del celebre regista italiano Vittorio De Sica: l’agente segreto spagnolo naturalizzato sovietico è stato così anche lo zio dell’attore Christian De Sica.