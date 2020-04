Caccia all’uomo, è armato e vestito da poliziotto: ha colpito molte persone. A seguito della sparatoria che ha compiuto sparando sulla folla, la polizia sta inseguendo quest’uomo.





La polizia è in queste ore sulle tracce di un uomo considerato “armato e pericoloso”. Dopo aver compiuto una sparatoria a Portapique, nella provincia canadese della Nuova Scozia e dopo aver colpito molte persone, Gabriel Wortman starebbe procedendo in questo momento su un’auto della polizia, vestito da poliziotto.

Caccia all’uomo, “armato e pericoloso”, che ha colpito molte persone: è vestito da poliziotto

I fatti sono avvenuti nella provincia canadese della Nuova Scozia e precisamente a Portapique. E’ stato qui che un uomo, di nome Gabriel Wortman, ha aperto il fuoco sulla folla sabato sera alle 23.30 circa. Le autorità hanno divulgato l’informazione che vi sarebbero diverse vittime e hanno consigliato a tutti i residenti della zona di rimanere nelle proprie case.

La polizia ha descritto l’uomo come “armato e pericoloso” e ha avvertito tutta la popolazione di tenersi lontana da lui. Gabriel Wortman ha 51 anni, di carnagione chiara, calvo e con gli occhi verdi e starebbe procedendo indossando degli abiti simili ad una uniforme delle forze dell’ordine su un mezzo, precisamente un SUV Chevroletche di colore argento, che potrebbe sembrare quello della polizia. Grande è la preoccupazione che si respira in queste ore tra tutta la comunità di Portapique. La polizia durante la notte ha setacciato la Portapique Beach Road, la Bay Shore Road e Five Houses Road lungo la Cobequid Bay nella contea di Colchester chiedendo a tutti i cittadini di tenersi lontano da queste zone.

E’ stato chiuso nella notte anche l’ospedale di Truro, ovvero il Colchester East Hants Health Center. Non ci sono ancora informazioni del tutto chiare su quale sia il numero delle persone colpite dall’uomo e se tra di loro vi siano solo feriti o anche persone che nella sparatoria hanno perso la vita.