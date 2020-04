Amadeus, come ha conosciuto Giovanna Civitillo: la vera storia

Una storia d’amore iniziata in uno studio televisivo. Il racconto del rapporto tra Amadeus e Giovanna Civitillo: quando e come si sono conosciuti?

Da diciassette anni insieme. La storia d’amore tra Amadeus e Giovanna Civitillo è nata in uno studio televisivo e risale all’Eredita.

Lui era il conduttore, mentre sua moglie all’epoca era la ballerina che faceva iniziare la “scossa”. La loro storia d’amore è nata in uno studio televisivo. Era il 2002, Amadeus conduceva L’Eredità e lei faceva parte del cast come ballerina, dando vita al celebre gioco finale, la “scossa”. Napoletana, ha studiato danza da piccola arrivando così in tv nel 1996 e lavorando in diverse trasmissioni, come Fantastica italiana, Carramba! Che sorpresa, per Domenica In e I raccomandati.

Amadeus-Giovanna Civitillo: il racconto

In una vecchia intervista lo stesso Amadeus ha svelato: “Non avevo alcuna intenzione di impegnarmi, mi godevo la libertà, storie poco impegnative”. Poi il presentatore ha rivelato il loro primo incontro: “Usai un modo indiretto per farmi avanti. Per evitare di espormi troppo, le scrissi un biglietto e lo diedi al mio assistente. Le davo appuntamento in corso Como, a Milano. Se fosse venuta, l’avrei letto come un segno del destino che mi diceva di mettere la testa a posto”. E così è nata una storia d’amore che dura da tantissimi anni: i due si sono sposati il 18 gennaio 2009 ed è nato anche il piccolo Josè Alberto.

Infine, nello scorso luglio la coppia si è rinnovata il proprio amore come raccontato da Giovanna al settimanale Oggi: “Questo matrimonio è il coronamento di un sogno. Ci teniamo entrambi, siamo molto credenti. E ora che è arrivato l’annullamento del precedente matrimonio religioso di Amadeus possiamo consacrare il nostro amore come desideriamo”.